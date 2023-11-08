اتحاد القوس والسهم يبحث التجربة الكورية

استعرض اتحاد الإمارات للقوس والسهم مع نظيره الكوري سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في الفترة المقبلة، من خلال برامج متكاملة وتعاون في مختلف المجالات بين الطرفين، للارتقاء باللعبة، والاستفادة من التجربة الكورية المتطورة فيها.

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم سعيد الكعبي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد الكوري، توماس هان، أمس، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش مشاركة الإمارات في بطولة آسيا للقوس والسهم، المقامة حالياً في بانكوك.