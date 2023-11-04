3 فرق تتأهل في بطولة الحبتور للبادل

تأهلت فرق «بادل أيه أي» و«بادل كيه بي دي» و«أي بادل»، إلى الدور الثاني من النسخة الأولى لبطولة الحبتور للبادل التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي وتستمر حتى مساء الغد، بفوزهم على «تي سي سي» وفريق ميدان و«أي إس دي» على التوالي.

وأكد المشرف العام على البطولة حبتور الحبتور في تصريحات صحافية: «أن البطولة حظيت بمشاركة عدد كبير من لاعبي البادل تنس الحاليين والمخضرمين»، مشيراً إلى أن «لائحة البطولة تنص على أن يسجل كل فريق ثمانية لاعبين بواقع أربعة أزواج ويلعب كل فريق ثلاث مباريات ويتأهل للمرحلة التالية الفريق الفائز بمباراتين وتحتسب النقاط والأشواط والمجموعات كما هو الحال في التنس الأرضي».

وأضاف أن: «الإقبال فاق التوقعات، وأصبح لدينا مسؤوليات كبيرة لتنظيم المزيد من البطولات للجنسين ولمختلف الأعمار ولدينا اتجاه لرفع قيمة الجوائز المالية لتحفيز المشاركين على تقديم أفضل المستويات».