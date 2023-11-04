124 لاعباً في بطولة الفجيرة الأولى للريشة الطائرة

تنطلق اليوم بطولة الفجيرة الأولى للريشة الطائرة، التي ينظمها اتحاد اللعبة بمجمع زايد الرياضي، ليوم واحد من الساعة 11 صباحاً إلى السادسة مساء، بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون خمس فئات عمرية مختلفة تشمل المراحل السنية تحت 11 و13 و15 و17 عاماً وفئة العموم، بهدف تطوير مستوى اللاعبين المواطنين وتحسين قدراتهم الفنية والبدنية. وقالت رئيسة اتحاد الريشة الطائرة نورة الجسمي في تصريحات صحافية: «إن الاتحاد يتطلع لاستكمال موسم 2023 والاستمرار في مسيرة النجاح للارتقاء باللعبة، وأن يكون من الاتحادات المتميزة فنياً وإدارياً»، مثمنة دعم الهيئة العامة للرياضة لأنشطة الاتحاد وبرامجه وتوفير جميع الإمكانات في مجمع زايد الرياضي من أجل نجاح البطولة والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين استعداداً للمعسكر الخارجي في الهند خلال شهر ديسمبر المقبل، والبطولة العربية للريشة الطائرة في السعودية نهاية شهر يناير 2024.