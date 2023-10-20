عرض متجر الميتافيرس للأندية وخارطة دبي الرياضية في «جيتكس»

يشارك مجلس دبي الرياضي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يعرض في جناحه على مساحة 45.5 متراً مربعاً أبرز خدماته الذكية التي تم تطويرها لتتوافق مع أحدث التقنيات العالمية، ومن بينها متجر الميتافيرس وخارطة دبي الرياضية التفاعلية والتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الجديد والبيانات الرياضية.

وذكر بيان صحافي: «استقطب جناح مجلس دبي الرياضي عدداً كبيراً من زوار المعرض من مديري الدوائر الحكومية وكبار مديري الدوائر والمؤسسات والشركات الخاصة، والعاملين في مختلف المجالات التكنولوجية، والرواد والمختصين في صناعة التكنولوجيا والابتكار، حيث قدم أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس صالح المرزوقي، للزائرين شرحاً عن أهم معروضات الجناح وجديد الخدمات التقنية التي يقدمها مجلس دبي الرياضي للقطاع الرياضي ولتعزيز السياحة الرياضية، وزيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي لدبي». وحظي «متجر الميتافيرس» باهتمام زوار الجناح، حيث يتيح للجمهور الفرصة للتسوق وشراء أي منتجات خاصة بأندية دبي من خلال منصة الميتافيرس التي تحاكي الزيارة الفعلية للمتجر حيث يتم اختيار المنتجات والدفع إلكترونياً ويقوم النادي بإرسال المشتريات إلى عنوان المنزل من دون حاجة إلى الذهاب إلى أي مكان.

وتتضمن الخدمات التي يعرضها المجلس في جناحه عرضاً لأهم البيانات والأرقام الرياضية في دبي المتعلقة بالفعاليات والمنشآت الرياضية، حيث وصل عدد الفعاليات التي تنظم في دبي إلى أكثر من 450 فعالية، ووصل عدد المنشآت الرياضية إلى أكثر من 1000 منشأة رياضية، وأكثر من 500 مركز لياقة بدنية.

تم خلال الحدث إطلاق التطبيق الذكي الجديد للمجلس وإطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae الذي تم تصميمه بحلة جديدة تتوافق مع مواصفات دبي الرقمية التي تشمل الهوية الموحدة للمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية بدبي.

ويتضمن الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس العديد من الخدمات الذكية من أبرزها الخارطة الرياضية الإلكترونية ثلاثية الأبعاد التي صممت بطريقة التفاعل الذكي مع المتصفح وتعرض جميع أماكن المنشآت الرياضية من الشركات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية المنتشرة في كل مناطق دبي، وأماكن ممارسة الرياضة بكل أنواعها في البر والبحر والجو من الملاعب المفتوحة والصالات المغلقة، والرياضات الجوية، والرياضات المائية، والإلكترونية.

كما يتضمن الموقع دليل الفعاليات الرياضية لمدة 10 سنوات، والبث المباشر للبطولات والفعاليات الرياضية، ويتضمن أيضاً البيانات المفتوحة التي تشمل القوانين والمراسيم، والقرارات التنفيذية، والقرارات التنظيمية، واللوائح والتقارير، ونتائج تصنيف الفعاليات الرياضية، والخدمات الإلكترونية لتسجيل المعسكرات التدريبية الدولية، وشهادات عدم الممانعة، وتصريح تنظيم فعالية رياضية، وتصريح فعالية افتراضية، ويتضمن أيضاً قسم المتحف الرياضي الذي يشمل أشهر وأندر الصور والأفلام الرياضية.