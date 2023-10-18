«تحدي قمم الإمارات» يتنقل بين 5 جبال احتفاءً بـ «يوم العلم»       

أعلن اتحاد الرياضة للجميع عن تنظيم منافسات «تحدي قمم الإمارات» بنسخته الأولى 2023، في حدث هو الأول من نوعه في الإمارات، في الرابع من شهر نوفمبر المقبل بتنظيم من شركة إيفرست للرياضة في دبي، ومشاركة اتحاد الرياضة للجميع والهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع مجالس الرياضة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومركز الفجيرة للمغامرات، وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ وفريق أبوظبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بحضور الأمين العام لاتحاد الرياضة للجميع خلود الجنيبي، ومدير الأنشطة والفعاليات سعيد المعمري، والمدير التنفيذي في شركة إيفرست خضر الغضبان.

من جهتها قالت خلود الجنيبي، إن «اتحاد الرياضة للجميع سعيد بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، خصوصاً أنه يروج لرياضة لها العديد من العشاق في الدولة».

وأضافت: «يرفع تحدي قمم الإمارات شعاره هذا العام (ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر)، احتفاءً بيوم العلم في الإمارات الذي يتزامن مع انطلاق الفعالية، التي تهدف إلى تحفيز الرياضيين والهواة للوصول إلى قمم الجبال في كل إمارة من خلال سلوك المسارات الجبلية المخصصة، ومنها مسار جبل حفيت المستحدث، وكذلك توعية الشباب والشابات بأهمية النشاط البدني من أجل حياة أفضل، وتعريفهم بأفضل الممارسات الصحية في رياضات التحدي المختلفة، وكذلك إثارة روح التحدي والمغامرة والمنافسة الإيجابية».

في المقابل أكد سعيد المعمري أنه سيتم تنظيم التحدي في خمس إمارات هذا العام على أن يشمل الإمارات السبع في الموسم الثاني، فيما ستبدأ المنافسات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة على مسار وادي شحا يوم الرابع من نوفمبر، والمرحلة الثانية في إمارة دبي يوم 11 نوفمبر في حتا على مسار حتا ساين، تليها منافسات الأسبوع الثالث في إمارة الفجيرة على مسار جبل الرهام في 18 نوفمبر، ثم المرحلة الرابعة في إمارة الشارقة مسار جبل الرابي في 25 نوفمبر، لتختتم المنافسات في إمارة أبوظبي، العين، مسار جبل حفيت في الثاني من ديسمبر 2023.

من جانبه قال خضر الغضبان إن المنافسات في التحدي تقتصر على رياضتي الهايكينغ والمشي الجبلي، وتشمل فئتين ذكوراً وإناثاً من جميع الأعمار، والجري الجبلي ويشمل ثماني فئات هي: بين 18 و29 سنة، وبين 30 و39 سنة، وبين 40 و49 سنة، وفوق الـ50 سنة، بواقع فئتين لكل مرحلة عمرية.

وتابع: «من خلال فتح باب المشاركة لجميع الأعمار يهدف المنظمون إلى تعريف مختلف الفئات المجتمعية برياضات الجبال في الجري والهايكينغ وتعزيز مشاركتهم فيها، بما ينعكس على صحة الأفراد والمجتمع، ويعزز روح الألفة بين الفئات والشرائح المتعددة».