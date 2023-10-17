«الفتى الذهبي» ينطلق بقوة في بطولة قطر للشطرنج

واصل نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، تألقه في بطولة قطر ماسترز الدولية المفتوحة للشطرنج في نسختها الثالثة المقامة حالياً في صالة لوسيل الدولية بالدوحة، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة، بينهم 62 أستاذاً دولياً كبيراً، وبمجموع جوائز يبلغ 120 ألف دولار أميركي . وتمكن الفتى الذهبي (المصنف 14 في البطولة) من تحقيق فوزه الثالث الذي جاء في الجولة الرابعة على حساب الأستاذ الدولي الأوزبكي محي الدين مادامينوف المصنف 61 في البطولة، ليرفع سالم رصيده إلى ثلاث نقاط ونصف النقطة مواصلاً تقدمه في الترتيب العام. وفي مباراة مهمة جداً يلتقي سالم اليوم في الجولة الخامسة مع المصنف السابع على البطولة الإيراني الأستاذ الدولي الكبير بارهام مقصودلو والحاصل على لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الثانية.