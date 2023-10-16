13 محترفاً أجنبياً في الموسم الجديد لكرة السلة

كشف اتحاد كرة السلة، عن القائمة المحدثة للمحترفين والمحترفات الأجانب، في أندية الدولة للرجال والسيدات وذلك في الموسم الجديد 2023-2024، والبالغ عددهم 13 لاعباً ولاعبة، في قائمة طغى عليها محترفو السلة الأميركية (10 تعاقدات)، مقابل لاعب من كل من صربيا، والسنغال، ومحترفة كرواتية في صفوف نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وأبرمت الأندية 10 صفقات جديدة، مع الإبقاء على خدمات ثلاثة لاعبين من الموسم الماضي، بعد أن أعاد شباب الأهلي المدافع عن لقب دوري الرجال، قيد الأميركي نيكولاس مينراث الذي يخوض معه الموسم الثالث، ثم التعاقد مع الأميركي داني لويس.

بدوره، تعاقد النصر مع الأميركي مارفيل هاريس الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع الشارقة، والتعاقد مع الصربي نيكولا دراغوفيتش الذي يظهر لأول مرة في الدوري.

وأبرم الشارقة صفقتين جديدتين، بالتعاقد مع الأميركي ديفون سكوت أحد الأسماء التي سجلت حضورها في دوريات المنطقة، بجانب مواطنه ديكوان جونز صاحب الخبرات الاحترافية في دوريات كندا وأميركا والبرازيل والأرجنتين، وآخرها اللعب في الدوري الكوري الجنوبي. وتعاقد كذلك البطائح مع الأمريكيين دونت إنجرام، وديفانتي فوستر، قبل أن يجدد الوصل ثقته بالأميركي نيكولاس ويست، وإعادة قيد مواطنه ستيدمون ليمون. واكتفى الوحدة والظفرة بصفقة جديدة، وانتظار الفترة المقبلة لغلق كلا الناديين ملف المحترفين الأجانب، بتعاقد الوحدة مع الأميركي ماريون غوردن، ووضع الظفرة ثقته بالسنغالي بابي ديوب. وفي دوري السيدات، اتجه نادي الشارقة الرياضي للمرأة لوضع ثقته في المحترفة الكرواتية يوفانا مادفيتش.