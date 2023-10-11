أندية الشارقة في رسالة دكتوراه لياسر الدوخي بجامعة عين شمس

حصل الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتحمل عنوان أثر المناخ التنظيمي على الإبداع الإداري للعاملين بالأندية الرياضية، حيث قام الدوخي بعمل دراسة تطبيقية على الأندية الرياضية في إمارة الشارقة منذ 5 سنوات ليرى تأثير ذلك على الارتقاء بالعمل الرياضي وصحة المجتمع.

وأكد ياسر الدوخي، أن الهدف من رسالته هو العمل على توفير بيئة عمل مناسبة داخل الأندية تساعد على تنمية الفكر الإبداعي لدى القيادات بالأندية الرياضية بإمارة الشارقة، إضافة على توفير قيادات إبداعية مؤهلة أكاديميا وإداريا داخل الأندية الرياضية، وتعميق الوعي للقيادات الإدارية لمفهوم وأبعاد المناخ التنظيمي والإبداع الإداري من خلال تدريبهم وإكسابهم المعارف والخبرات والمهارات للارتقاء بمستوى الأداء في الأندية.

وأشار الدوخي إلى انه بدأ العمل على رسالة الدكتوراه وإعداداها منذ ما يقارب 5 سنوات وبالتحديد عام 2018، متخذا الأندية الرياضية في إمارة الشارقة لتكون موضع الدراسة التطبيقية للأهداف.

وتمت مناقشة الرسالة وسط حضور رياضي رفيع المستوى تقدمه نجم الكرة المصرية طاهر أبوزيد وزير الرياضة سابقاً، والدكتورة سحر الهواري عضو مجلس النواب والاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، وتامر بجاتو لاعب النادي الأهلي سابقاً، وأيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، وسحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، والدكتور محمد عبد العظيم محمود عضو لجنة المناقشة على الرسالة أستاذ الإدارة الرياضية المساعد من كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وأشار الدوخي إلى أن الدراسة تعد محاولة للتوسع في موضوع المناخ التنظيمي، نظراً لمحدودية عدد الدراسات في هذا المجال، وكذلك كان هناك تركيز على الإبداع والابتكار، والعمل على إقناع الأندية بالاهتمام بالمناخ التنظيمي داخل المؤسسات الرياضية، والعمل على تطويره، إلى جانب الأهمية التطبيقية التي تتضمن عدة محاور.