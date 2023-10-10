لطيفة بنت حمدان تمنح لاعبات النصر عضوية نادي زعبيل

منحت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، اللاعبات المنتسبات لنادي النصر في مختلف الرياضات، الفردية والجماعية، إضافة إلى الإداريات والمدربات، العضوية الرياضية في نادي زعبيل للسيدات- فئة اللاعبات، حيث يمكن للاعبات المنتسبات لنادي النصر الاستفادة من إمكانات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته.

وأكدت حرص نادي زعبيل للسيدات على تقديم خدمات حصرية ومتكاملة، لتأهيل اللاعبات في شتى أنواع الرياضات، وذلك من باب الإسهام في تكوين نخبة نوعية من اللاعبات المؤهلات للمنافسات على أرفع المستويات.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى نادي النصر الرياضي، حيث كان في استقبالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والشركات.

وذكر المركز الإعلامي للنادي أن الشيخة لطيفة قامت بإجراء جولة في متحف نادي النصر، حيث استمعت خلالها إلى نبذة عن تاريخ النادي، والفرق التي استضافها، كما قامت بزيارة استاد آل مكتوم، حيث التقطت صوراً تذكارية مع لاعبي أكاديمية النصر لكرة القدم، واطلعت على مقاطع مصورة توضح مراحل بناء استاد آل مكتوم بحلته الجديدة.

كما قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بالاطلاع على مخططات النادي ومرافقه النوعية، متمثلة في استاد آل مكتوم، واستاد حميد الطاير، والمرافق والملاعب والمباني المختلفة التابعة للنادي، واختتمت جولتها بتكريم إدارة نادي النصر وأعضاء الطاقم الإداري، مشيدة بجهودهم الملموسة التي كان لها بالغ الأثر في تطوير هذا الصرح الرياضي العريق.

كما شهدت جانباً من احتفالات نادي النصر بيوم المسن العالمي، بالتعاون مع جمعية الإمارات لبر الوالدين، وبلدية دبي، وبمشاركة من شرطة دبي التي قدمت فرقتها الموسيقية عرضاً من الموسيقى الشعبية.

وكرّمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم النماذج المشرفة لبر الوالدين من موظفي ولاعبي النادي وأولياء أمورهم، واطلعت على فعالية مبادرة «كبارنا فخرنا»، المقامة في صالة راشد بن حمدان بمناسبة يوم المسن العالمي، حيث أجرت أحاديث ودية مع كبار السن من المواطنين والمقيمين، واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية مع جميع المشاركين.