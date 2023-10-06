ديل بييرو يزور أبوظبي لإطلاق تعاون بين رابطة الدوري الإيطالي و"NBA"

زار أليساندرو ديل بييرو، أسطورة كرة القدم وسفير رابطة الدوري الإيطالي الممتاز أبوظبي في الأسبوع الحالي للمساهمة في تعزيز العلاقات بين رابطة الدوري الإيطالي والجيل القادم من المشجعين وتعزيز التعاون البنّاء والمبتكر في المجال الرياضي وخارجه. وتشمل الزيارة العمل على إطلاق تعاون جديد مع رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA)، حيث يحضر ديل بييرو مباريات NBA أبوظبي في الملعب برفقة أسطورة كرة السلة الأمريكية كريم عبدالجبار في أول حدث عالمي يجتمع فيه اللاعبان الكبيران .

وسيسهم التعاون في تمكين الاتحادين الرياضيين من الوصول إلى المزيد من الجماهير والتفاعل معهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم. كما سيسهم التعاون في تعزيز الإقبال على رياضتي كرة القدم وكرة السلة بين محبي الرياضة وتعزيز حضورهم ومشاركتهم من خلال مشاركة المحتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزار ديل بييرو مكاتب رابطة الدوري الإيطالي في جزيرة ياس لأول مرة كجزء من زيارته لأبوظبي، حيث التقى بمندوبي رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين وغيرهم من المسؤولين بمن فيهم لورنزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات بالإضافة إلى مندوبين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية. وتأتي الزيارة بعد إطلاق حملة "Serie A Made in Italy" الأسبوع الماضي، وهي مبادرة اتصالات عالمية تروج للمنتجات الثقافية الإيطالية لأكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مشاركة أندية الدوري الإيطالي واللاعبين البارزين في كرة القدم الإيطالية.

وقال ديل بييرو: "الزيارة مميزة للغاية، حيث لم تقتصر على المساهمة في إطلاق التعاون مع رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة ولقاء اللاعبين الكبار، بل تمكنتُ من زيارة مكاتب الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة منذ افتتاحها. كما اطلعتُ بشكل مباشر على الاستثمارات المهمة في الشرق الأوسط والمبادرات المحلية التي ننفذها والتي ستسهم في رعاية مواهب كرة القدم وتنميتها في المنطقة وخارجها".

وقال ميكيل تشيكاريزي، مدير التسويق والشؤون التجارية في رابطة الدوري الإيطالي: "يسرنا أن نتواجد اليوم في مكتب الدوري الإيطالي في أبوظبي، مع سفير الدوري الإيطالي أليساندرو ديل بييرو. تعشق الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرة القدم الإيطالية، ومن أجل تحفيز شغف الجمهور الأصغر سناً، نرحب دائماً بالتسويق المتبادل مع المؤسسات الرياضية الفريدة والعالمية مثل الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. ونفخر برؤية أساطير مثل ديل بييرو وكريم عبد الجبار اللذين يمثلان الدوري الإيطالي والدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين، حيث يسلط ذلك الضوء على المكانة العالمية والمميزة للرياضة، ويساعد أيضاً في تعزيز الوعي والترابط بين الأجيال المختلفة في منطقة فريدة مثل أبوظبي".