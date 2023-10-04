بطولة المشرق للبادل بضيافة «الفرسان» 13 الجاري

أعلن اتحاد البادل تنس عن إقامة الجولة السادسة من بطولة المشرق للمرة الأولى في أبوظبي على ملاعب منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في الفترة من 13 و15 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة.

وتُقام الفعالية المميزة بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولات السابقة، التي أقيمت في دبي والشارقة وعجمان، وتشهد جولة أبوظبي مشاركة مجموعة متميزة من المنافسين.

من جهتها، قالت مديرة الاستراتيجية والتطوير في اتحاد الإمارات للبادل تنس، عواطف السويدي: «يسعدنا استضافة الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل للمرة الأولى في أبوظبي، وتعكس هذه الاستضافة التزامنا بنشر متعة رياضة البادل في دولة الإمارات، وتوفير منصّة لعشاق هذه الرياضة لعرض مهاراتهم وشغفهم بها».

وأعلن منظمو الفعالية أن أبواب التسجيل مفتوحة الآن وحتى السبت المقبل.