صفية الصايغ تبحث عن نقاط التأهل الأولمبي بمسابقة الطريق

تخوض لاعبة المنتخب الوطني للدراجات صفية الصايغ اليوم منافسات الفردي لسباق الطريق ضد الساعة للسيدات لمسافة 18 كيلومتراً، في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعب و38 لاعبة.

وتدخل صفية الصايغ السباق لمحاولة حصد المزيد من النقاط في مشوارها للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من جانبه، اختتم منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشاركته في الدورة بمسابقة القوس المركب للفرق بتقديم مستوى مميز وأداء متقدم، محققاً نتيجة متقاربة مع نظيره الهندي حيث خسر المنتخب بفارق ثماني نقاط بنتيجة (159 – 151)، كما خسر لاعب المنتخب الوطني محمد مبارك بفارق نقطة واحدة من نظيره الكويتي بدر الشلاحي بنتيجة (138 – 137) بمسابقة القوس المركب الفردي بدور الـ32.

وفازت السريلانكية ويجسينج كاروناراتني على لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم جومانة النجار بنتيجة (135 – 127) بدور الـ32، كما خسرت آمنة العوضي في المسابقة نفسها والدور نفسه من نظيرتها الكازاخستانية زيكسينيبوفا بنتيجة (142 – 139)، وخسر عبدالله الكتبي من اللاعب الماليزي محمد ظريف بنتيجة (6-2)، وتغلبت باي سون لاعبة ميانمار على لاعبة المنتخب الوطني عائشة آل علي بنتيجة (6-5)، وخسرت كذلك حصة العوضي من لاعبة بنغلاديش شيمو سيما بنتيجة (6-0).

من جانبه، خسر المنتخب الوطني للشطرنج في منافسات الجولة الرابعة من منتخب منغوليا بمسابقة الفرق بنتيجة (3.5 – 0.5) كما يستكمل منتخب الشطرنج الجولة الخامسة بمسابقة الفرق اليوم بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال. وحصدت الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في هانغتشو ست ميداليات خمس منها في رياضة الجودو.