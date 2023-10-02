بنكهة إماراتية.. الفريق الأوروبي يستعيد كأس رايدر العريق للغولف

استعاد الفريق الأوروبي لقب كأس رايدر الأعرق في العالم لمنتخبات الجولف، بعد تفوقه على منتخب الولايات المتحدة في المنافسات التي اختتمت الأحد في العاصمة الإيطالية روما، وهو الفوز الذي تحقق بنكهة إماراتية مع تواجد عدد من أبرز النجوم في الفريق الأوروبي ممن يقيمون على أرض الإمارات أو سبق لهم رفع الألقاب لبطولات جولة "دي بي ورلد"، كما أن موانئ دبي العالمية هي الراعي العالمي لنسخة 2023 من هذا الحدث الدولي.

وتفوق المنتخب الأوروبي على نظيره الأمريكي بمجموع 16 ونصف نقطة مقابل 11 ونصف نقطة، بعد احتساب نتائج المواجهات التي تقام بنظام ثنائي بلقاءات منفصلة بين الفريقين، وجاء انتصار الفريق الأوروبي، بفضل دور كبير قام به الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك الذين سبق لهما الفوز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام سنوياًٍ في عقارات جميرا للجولف، واللاعب الإنجليزي تومي فليتوود، الذي يقيم حالياً في دبي، وسبق له الفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ومواطنه تيريل هاتون الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في العاصمة الإماراتية أيضاً.

وجاءت المنافسة قوية للغاية في ملعب ماركو سيموني للجولف وكاونتري كلوب، لكن الفريق الأوروبي بقيادة القائد الإيرلندي لوك دونالد عرف كيف يفرض هيمنته منذ اليوم الأول للمنافسات، وتحدث بينما كانت الدموع تنهمر من عينيه "لكنت كان رحلة طويلة لكن رائعة، استمتعت كل لحظة فيها، مواجهة الفريق الأمريكي أمر صعب دائماً، لكنني فخور للغاية باللاعبين الـ 12 الذين اخترتهم في الفريق ووثقت بهم، وردوا هذا بالاتحاد والأداء الثابت في الملعب".

كما ضم الفريق الأوروبي في كأس رايدر، الإسباني جون رام المتوج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للمرة الثالثة في مسيرته العام الماضي، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك العام الماضي 2022، والإيرلندي شاين لوري المتوج باللقب في أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2019، والدنماركي نيكولاي هوجارد الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في عام 2022.

ويعتبر كأس رايدر التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الجولف ضد فريق لاعبي الولايات المتحدة الأميركية في منافسات انطلقت منذ نحو 96 عاماً في عام 1927.