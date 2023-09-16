«الحطاب» يطارد «كأس الوثبة» بمضمار «لنغفيلد» الإنجليزي

يستضيف مضمار «لنغفيلد بارك» في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، سباق كأس الوثبة «ستاليونز للتكافؤ ستيكس»، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تصنيف (صفر إلى 55) لمسافة 2600 متر، بمشاركة ثمانية خيول تتنافس على الجائزة المالية البالغة 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ويتصدر المنافسة الجواد «الحطاب» لغاي كيلواي، والمدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي الفائز في آخر مشاركة لمسافة الميل وربع الميل بفارق 3.25 أطوال بمضمار باث، وهو المرشح الأوفر حظاً، وتصنيفه 47، وينافسه «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة إدوارد ريس، الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة وتصنيفه 46.

وينافس على اللقب أيضاً «هيريتاج فالنتينو» للسيدة آر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جيمي غابيني الفائز من قبل على غريمه «الجواهر» وتصنيفه 49، و«ألوف» البالغ تصنيفه 45 الذي حل ثالثاً عن «الحطاب» في آخر مشاركة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.