أحمد بن حشر يبحث مع الشارقة البرامج المستقبلية للرماية

زار الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، وعقد اجتماعاً موسعاً مع إدارة الألعاب الفردية بحضور المهندس عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية وأعضاء الإدارة سليمان الهاجري. وناقش اجتماع الألعاب الفردية مع اتحاد الرماية - الذي استضافته قاعة الاجتماعات في الحزانة - عدداً من المواضيع ذات الصلة باللعبة، من بينها التنسيق للبرامج المستقبلية والمشاركات المحلية والخارجية للاعبين المميزين الذين ينتمون لنادي الشارقة.

وتجول الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في نادي الشارقة والصالات الرياضية، إضافة إلى صالة الرماية، والتقى بأعضاء اللعبة من لاعبين وجهاز فني، متحدثاً لهم عن ضرورة الاستعداد الجيد والتدريب المستمر قبل دخول المنافسات، وتنسيق الجهود بين الاتحاد والنادي لترجمة رؤية القيادة في الوصول إلى منصات التتويج في المحافل الدولية.

من جهته، قال المهندس سليمان الهاجري: «إن الزيارة دافع معنوي للاعبينا، كونهم يلتقون بطل الإمارات وصاحب الإنجاز الأولمبي الوحيد للدولة، وهي أيضاً رسالة من الأجيال التي رفعت علم الدولة للأجيال الجديدة بأن تحذو حذوهم». حضر الزيارة نائب رئيس اتحاد الرماية حسن الشحي، والأمين العام هند الحوسني، والمدير التنفيذي طلال هندي، ومشرف اللعبة عبدالرحمن المليحي، والإداري عبدالرحمن حوير، والمدير التنفيذي لإدارة الألعاب الفردية علي حسن.