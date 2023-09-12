«وولفز» ينقل مبارياته في الدوري الأوروبي للسلة من ليتوانيا إلى دبي

بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون مع نادي «وولفز» الليتواني لكرة السلة في إطار دعم وتشجيع الأندية العالمية والمنظمين العالميين على الاستثمار في دبي ونقل مقراتهم إلى المدينة أو تنظيم بطولاتهم فيها.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب وفد النادي الليتواني الذي ضم مالك النادي غديميناس زيميلس ورئيس النادي ريمانتس كوكانياس وسفيرَي النادي التوأمين داريوس وكسيستوف لاف نجمَي كرة السلة الليتوانية والمحترفين السابقين في عدد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ريال مدريد، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل مساعد، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس علي عمر.

وأكد سعيد حارب لمالك ورئيس النادي ونجومه أن دبي ترحب بالجميع سواء كانوا أبطالاً رياضيين أو أندية وأكاديميات ومنظمين عالميين، حيث تتوفر في المدينة كل سبل النجاح لهم بداية من التشريعات الداعمة للاستثمار، أو التنوع السكاني الكبير، وكذلك جودة الحياة وتوفر المنشآت الرياضية الحديثة، إلى جانب مكانة الرياضة في الحياة اليومية وتوفر الكوادر التنظيمية المؤهلة وجميع وسائل النقل والاتصال والأماكن الفندقية والسياحية القادرة على استقطاب الجمهور الكبير الذي يحضر الفعاليات الرياضية والفرق التي تشارك فيها من جميع دول العالم.

وقدم غديميناس زيميلس الشكر لمجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال والشرح الوافي عن تطور القطاع الرياضي في دبي، وحرص المجلس على دعم جهوده في تكوين قاعدة رياضية فيها، وأكد أنه وجد بالفعل كل سبل النجاح والنمو لأعماله التجارية في مجال خدمات الطيران، وكذلك الراحة له ولأفراد عائلته وفرق عمله، حيث يعيش حالياً في دبي ويدير أعماله حول العالم من خلال مقره في دبي، وقد قرر أن ينقل إدارة النادي إلى دبي وأن يتخذ من دبي مقراً لمبارياته ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة بدلاً من اللعب في ليتوانيا حيث يشارك بصفته أحد أندية النخبة في ليتوانيا ومنافساً دائماً على اللقب حيث يحتل في الموسم الجاري المركز الثالث.

كما عبر عن ثقته بأن المنشآت الرياضية والقاعات الحديثة التي تستوعب آلاف المشجعين ستسهم في نجاح خطوته التي ستتم خلال الفترة المقبلة حيث أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة السلة بقراره وسيتم إبلاغ الفرق المشاركة في منافسات الدوري الأوروبي بلعب مبارياتها أمام فريق «وولفز» في دبي بدلاً من ليتوانيا، حيث تعد البطولة الأهم في أوروبا على صعيد الأندية وتبلغ عائدات البث التلفزيوني وحده أكثر من 400 مليون يورو.

وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية حيث قدم حارب لأعضاء الوفد الزائر نسخاً باللغة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.