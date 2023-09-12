«ملتقى رياضة الإعاقة البصرية» يناقش خطط المرحلة المقبلة وأهدافها

استضافت جمعيّة الإمارات للمعاقين بصرياً في الشارقة ملتقى رياضة الإعاقة البصرية، بحضور عدد من اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية عن الرياضة البارالمبيّة الوطنيّة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص مسؤولو رياضة الإعاقة البصريّة.

وحضر الملتقى الأمين العام للجنة البارالمبيّة الوطنية ذيبان المهيري، ومدرّب الإعاقة البصريّة الدكتور موح صالح الموح، والمدير الفني للجنة الوطنية البارالمبية صالح الرياحي.

وقالت الجمعية في بيان: «ناقش الحضور خلال الملتقى خطط المرحلة المقبلة وأهدافها، فيما يخصّ رياضة ذوي الإعاقة البصريّة، في ظل الوضع الحالي لتشجيع الشباب على المشاركة واستغلال الطاقات الكبيرة التي لديهم للإسهام في المزيد من الإنجازات، كما أقيمت مباراة ودية بين اللاعبين من ذوي الخبرة في كرة الهدف للمكفوفين واللاعبين الناشئين، لتبادل الخبرات وإكساب اللاعبين الناشئين خبرات جديدة في رياضة كرة الهدف».

من جهته، أكد ذيبان المهيري أنّ الهدف من مثل هذه التجمّعات والملتقيات هو التعريف والتوعية برياضة الإعاقة البصرية.