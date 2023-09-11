إعارة

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، أن النادي يفكر جدياً في إعارة لاعبه الأجنبي الذي كان النادي قد تعاقد معه أخيراً، إلى نادٍ آخر، بتوصية من مدرب الفريق، حال وجد النادي عرضاً مغرياً للنادي واللاعب معاً.

أزمة

تسبب وكيل أعمال لاعبين في أزمة بين لاعب بارز في أحد أندية دوري المحترفين وإدارة ناديه، بعدما قدم الوكيل عرضاً لانتقال اللاعب، بينما أبدت إدارة النادي رفضها، وسط تحفظ من اللاعب الذي طلب مناقشة العرض.

نتائج

استغرب متابعون لاتحاد رياضة فردية اقتصار نشر الأخبار في وسائل الإعلام على الأخبار التي تتعلق بالفوز فقط، وفي الوقت نفسه، يتم تجاهل نشر الأخبار المتعلقة بالنتائج السلبية.