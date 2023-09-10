مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد أول اجتماع الخميس المقبل

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عقب تشكيله الجديد، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، للدورة الانتخابية 2023-2027، أول اجتماع له يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد في دبي، علماً أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كانت قد اعتمدت خلال اجتماعها الأخير بفندق «إرث» في أبوظبي القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

وينتظر أن يتم خلال الاجتماع الأول توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء، من بينها منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في مسيرة كرة الإمارات.

ويتوقع أن تكون هناك تغييرات في عدد من اللجان التابعة لاتحاد الكرة ودمج واستحداث بعض اللجان، وتولى أشخاص من خارج مجلس الإدارة رئاسة بعض اللجان، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الجديدة وخدمة للمصلحة العامة.

وينتظر أن يتولى عبيد سالم الشامسي لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وهشام الزرعوني منصب رئيس اللجنة المالية، بعدما كان يشغل في فترة الاتحاد السابق رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، في حين سيتولى خلفان جمعة بالهول لجنة الاستراتيجية والاستثمار، التي كان يشغلها أيضاً في فترة اتحاد الكرة السابق، على أن تتولى أمل بوشلاخ لجنة كرة القدم للسيدات، إضافة إلى توزيع بقية اللجان الأخرى المهمة، مثل لجنة الحكام التي ستشهد تغييرات على مستوى رئاسة اللجنة، بعدما كان يشغلها سابقاً سالم علي الشامسي.

وضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كلاً من: عبدالله الجنيبي نائباً أول لرئيس الاتحاد ورئيس رابطة المحترفين، و11 عضواً هم: هشام الزرعوني (نادي الشارقة) وحمد المزروعي (حتا) وعمر المهيري (النصر) ويحيى المطروشي (عجمان) وفهد الحوسني (بني ياس) وأمل بوشلاخ (مصفوت) وأحمد المهبوبي (التعاون) وإبراهيم النمر (الحمرية) وعبدالمحسن الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي وهم مرشحون من قِبل رئيس الاتحاد.