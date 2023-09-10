7 تحديات تنتظر مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة أبرزها التأهل لمونديال 2026

أكد رؤساء مجالس إدارات أندية في كرة القدم ورياضيون، أن هناك سبعة تحديات أساسية تنتظر مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، من أجل إحداث نقلة جديدة في كرة الإمارات. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن أبرز هذه التحديات تتمثل في تأهل المنتخب الأول إلى كأس العالم 2026، والعمل على تطوير المنتخبات الوطنية ومنحها مزيداً من الاهتمام، وكذلك تطوير مسابقات أندية الهواة والاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية، فضلاً عن الاهتمام بمسابقات المراحل السنية وتطويرها، إلى جانب تطوير منظومة التحكيم، كونه يعد جزءاً أساسياً في تطوير اللعبة بشكل عام، مؤكدين أنهم يتقدمون بالتهنئة لاتحاد الكرة الجديد ويتمنّون له التوفيق والنجاح في أداء دوره في الفترة المقبلة.

وأكدوا أن «كرة الإمارات تتطلع نحو الأفضل دائماً، لذلك المرحلة المقبلة تتطلب من مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عملاً مكثفاً، وهذا الأمر يتطلب التعاون بين الجميع، خصوصاً بين اتحاد الكرة والأندية، إلى جانب بقية المنظومة المتعلقة باللعبة».

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها أول من أمس، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب تسمية رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي نائباً أول لرئيس الاتحاد، فضلاً عن 11 عضواً سيكون من بينهم نائب ثانٍ لرئيس الاتحاد.

المنتخبات والتحكيم

ورأى رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي أنه على اتحاد الكرة الجديد، الاهتمام بموضوعين مهمين، هما تطوير المنتخبات الوطنية ومنظومة التحكيم والنظر فيهما بأسرع وقت ممكن، لأنهما يمثّلان معاً عصب تطوير اللعبة في كل جوانبها، مشيراً إلى أن ما وصفه بالعمليات الرئيسة في اتحاد الكرة، تحتاج - من وجهة نظره - إلى إعادة تقييم من جديد، من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.

وشدد محمد اليماحي على أن كل هذه الأمور تعد من أهم التحديات التي تنتظر اتحاد الكرة الجديد، مطالباً بضرورة البدء في هذه الملفات بصورة عملية والابتعاد عن التنظير في هذه الأمور، نظراً لأن كرة الإمارات لديها من الخبرة والكفاءات ما يمكنها من تحريك هذه المواضيع. وتمنى محمد اليماحي لاتحاد الكرة الجديد، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، التوفيق والنجاح في مهامه، من أجل تطوير كرة الإمارات والوصول بها إلى الآفاق المنشودة.

التأهل للمونديال

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي: «أولاً نبارك للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان توليه رئاسة اتحاد الكرة، وكذلك نبارك لأعضاء مجلس الإدارة الجدد ونتمنى لهم التوفيق، ونحن كأندية سنكون داعمين لمجلس إدارة اتحاد الكرة، كون كرة الإمارات تتطلع نحو الأفضل».

وقال اليماحي إن الجميع يريد الأفضل للمنتخبات الوطنية، وأن تستعيد قوتها في الفترة المقبلة، سواء تعلق الأمر بالفريق الأول أو المراحل السنية، مؤكداً أن وصول المنتخب الأول إلى كأس العالم يجب أن يكون هدفاً من الأهداف الرئيسة لاتحاد الكرة، إلى جانب الحصول على كأس آسيا.

وشدد على أن هذا الأمر يمثّل تطلعات الجماهير الإماراتية، إضافة إلى تطوير منظومة المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة بشقيها الفني والإداري، سواء مسابقات الفريق الأول أو المراحل السنية حتى تصب في النهاية في صالح المنتخبات الوطنية، فضلاً عن تطوير منظومة جهاز التحكيم، كونه منظومة رئيسة في اللعبة، إضافة إلى أهمية اهتمام اتحاد الكرة باللاعبين البارزين، وكذلك الاهتمام بالأندية ودعمها، خصوصاً في ما يتعلق بتحديث بعض المنشآت الرياضية على مستوى المراحل السنية، لاسيما في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.

اختيار المدربين

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الدكتور سليم الشامسي، على أنه من أبرز التحديات التي ستواجه اتحاد الكرة الجديد، مسألة متابعة موضوع المنتخبات الوطنية، فضلاً عن مسألة اختيار مدربي المنتخبات الوطنية التي تمثل أيضاً تحدياً كبيراً لاتحاد الكرة، كون عملية التوفيق في التعاقد مع المدربين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المراحل السنية، ليست بالمسألة الهينة وترتبط بأمور كثيرة.

وطالب بأن يكون مديرو المنتخبات الوطنية على قدر المسؤولية، وأن تتوافر فيهم الخبرة المطلوبة، لافتاً أيضاً إلى أهمية تعاون الأندية، وكذلك المجالس الرياضية ورابطة المحترفين. واعتبر الشامسي أنه من الصعب على اتحاد الكرة النجاح في مهمته دون تعاون هذه الجهات.

وأضاف: «هناك صلاحيات كثيرة كانت في السابق من اختصاص اتحاد الكرة، لكنها آلت إلى رابطة المحترفين، لذلك مهم جداً أن يكون هناك تعاون بينهما، وكذلك تعاون الأندية».

التحديات الـ 7

1- تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026.

2- ا لاهتمام أكثر بالمنتخبات والعمل على تطويرها.

3- إعادة النظر في منظومة العمل داخل اتحاد الكرة.

4- العمل على تطوير مسابقات الهواة والمراحل السنية.

5- تطوير منظومة التحكيم.

6- دعم أندية الهواة خصوصاً في تطوير المنشآت الرياضية.

7- تعاون الأندية بشكل أكبر مع اتحاد الكرة في تطوير اللعبة.