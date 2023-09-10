320 نزالاً.. وحضور جماهيري غفير في اليوم الأول من بطولة الإمارات لـ «المواي تاي»

انطلقت أمس، منافسات بطولة الإمارات لـ«المواي تاي» للشباب بحضور جماهيري مميز في الخيمة الرياضية «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات في أبوظبي، التي شهدت في اليوم الأول من منافسات الدور التأهيلي 320 نزالاً موزعة على ثلاث حلبات، في واحدة من أكبر المشاركات التي تدشن انطلاقة أجندة بطولات اتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ»، الذي يواصل خططه الطموحة والهادفة لتطوير مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها.

وشهد اليوم الافتتاحي الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، أنس ناصر العتيبة، والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ»، طارق محمد المهيري، وعضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد الحوسني، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ»، علي خوري، ومدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد، فهد العبدولي.

وتحظى البطولة بمشاركة رائعة، حيث بلغ مجموع المشاركين 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 ناديا، واحتضنت الحلبات الثلاث جميع النزالات المعتمدة في قرعة اللجنة التحكيمية للبطولة، التي تختتم منافساتها اليوم، بمنافسات الدور النهائي التي ستقام من الساعة 12 إلى السابعة مساءً.

يذكر أن البطولة تقام ضمن برامج اتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ» المعتمدة وخططه التطويرية الطامحة إلى تحقيق التقدم في مسيرة ومنظومة «المواي تاي» داخل الدولة، ويعكس حجم المشاركة الكبيرة التطورات التي تحققها رياضة «المواي تاي» في الأونة الأخيرة، ومدى تفاعل الأندية واللاعبين مع برامج ومسابقات الاتحاد الهادفة لتوسيع قاعدة اللعبة ونشر ثقافتها، وتعزيز حضور مواهبها في البطولات المحلية والخارجية.

• 513 لاعباً يمثلون 49 نادياً يشاركون في نزالات بطولة الإمارات لـ«المواي تاي» للشباب.