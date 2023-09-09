محمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية وشركاء نادي الفجيرة للفنون القتالية

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور الأندية الرياضية في دعم أصحاب الإنجازات الرياضية وتقديرهم ما يسهم في إثراء القطاع الرياضي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة في هذا المجال. جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل السنوي الخامس الذي أقامه نادي الفجيرة للفنون القتالية بفندق دبل تري بالإمارة وكرم فيه شركاء النادي وأصحاب الإنجازات الرياضية.

وكرّم سموه الشركاء الاستراتيجيين لنادي الفجيرة للفنون القتالية وشركاء النادي الإعلاميين، وأصحاب الإنجازات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، تقديرًا لما حققوه من نجاحات مؤثرة وداعمة لمسيرة الرياضة الإماراتية. وأشاد سموّه بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية وجهازه الفني والإداري في إثراء النشاط الرياضي في الإمارة، والاحتفاء بالمساهمين في إنجاح مشاريعه ومبادراته سنويًا، ما ينعكسُ إيجابًا على مستوى الرياضيين ونتائج مشاركاتهم داخل الدولة وخارجها. حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مدراء المؤسسات في الفجيرة.