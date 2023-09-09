شهر العسل

انتهى شهر العسل سريعاً بين المدرب الأجنبي والمسؤولين في شركة كرة القدم بالنادي، في ظل رفض هذا المدرب تدخل بعض المسؤولين في عمله ومحاولة فرض لاعبين بعينهم عليه، دون رغبته في أن يكونوا ضمن التشكيلة الأساسية في المباريات السابقة.

لاعب مُقيم

فشل نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، في تلبية مطالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع لاعب مُقيم لدعم تشكيلة خط الوسط، إذ يرفض المدرب فكرة التعاقد مع لاعب مواطن رغم الأسماء المُتعددة التي عُرضت عليه للمفاضلة بينها، لكنه عارضها جميعها.

تراجع

تراجع مسؤولو أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في إتمام صفقة التعاقد مع مدافع مواطن، رغم الاتفاقات التي انتهت مع اللاعب وناديه، إذ فضل النادي أن يحوّل وجهته لمدافع من أصحاب الخبرات، وقد اقترب بالفعل من الإعلان عن تلك الصفقة.

انتقاد

انتقد مراقبون ما وصفوه بالظهور المتواضع للاعب أجنبي انضم حديثاً إلى أحد أندية المحترفين لكرة القدم، علماً أن صفقة ضم هذا اللاعب كلفت النادي مبالغ مالية كبيرة.

نصيحة

نصح مسؤول إداري سابق في أحد أندية دوري المحترفين، إدارة النادي بالتعاقد مع حارس مرمى مميز، لأن الفريق يعاني مشكلة في حراسة المرمى في حال غياب الحارس الأساسي الذي يعتمد عليه الفريق.

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