513 مقاتلاً يشاركون في بطولة الإمارات للمواي تاي

تنطلق اليوم، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ضمن افتتاحية أجندة موسمه الحافل بالأنشطة والمسابقات الهادفة لتطوير مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها. واكتملت أول من أمس عمليات الفحص الطبي والميزان لكل المشاركين في منافسات البطولة، حيث تم تقسيم العدد الكبير المشارك في البطولة والذي بلغ 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً على ثلاثة مراكز (أبوظبي بفندق دوست ثاني بأبوظبي وفندق إنتركونتينتال فيستفال سيتي بدبي وهيلتون جاردن أن رأس الخيمة)، إذ شهدت المراكز الثلاثة إقبالاً كبيراً من كل المشاركين والأندية وتمت عمليات الميزان والفحص الطبي بكل انسيابية وسهولة، وأعلن جميع المشاركين جاهزيتهم للمنافسات التي تنطلق غداً بالدور التأهيلي وتبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتمتد حتى الثامنة مساء وفي اليوم الثاني تنطلق المنافسات من الساعة 12-8 مساءً وفي اليوم الختامي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وتم تقسيم المشاركين البالغ عددهم 513 على ست فئات عمرية (8-9 سنوات) (10-11 سنة) (12-13 سنة) (14-15 سنة) (16-17 سنة) (17-23 سنة).

يذكر أن البطولة تقام ضمن برامج اتحادات الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وخططه التطويرية الطامحة لتحقيق التقدم في مسيرة ومنظومة المواي تاي داخل الدولة.