بطولة دبي لأكاديميات التنس تستقطب أكثر من 400 لاعب ولاعبة

أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس»، بالتعاون مع أكاديمية سانيا ميرزا للعبة، وتستقطب أكثر من 400 لاعب ولاعبة من الموهوبين في رياضة التنس. يتنافس المشاركون في البطولة ضمن سبع فئات مختلفة ولكلا الجنسين: تحت 12 و14 و18 سنة، وبطولات الفردي والزوجي. ويستمر الموسم الأول من البطولة من 28 أكتوبر 2023 حتى 14 يناير 2024، فيما يقام الموسم الثاني من الخامس من سبتمبر 2024 وحتى 11 يناير 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور الأمين العام للمجلس، سعيد حارب، وأسطورة التنس الهندية سانيا ميرزا، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، علياء بوجسيم. وأكد سعيد حارب أن بطولة دبي مبادرة رائدة لاستقطاب واكتشاف الموهوبين وتطوير مهاراتهم، وتسهم في تحفيز وتشجيع الرياضيين لتطوير حياتهم المهنية في مجال الرياضة.

وقال سعيد حارب: «يحرص مجلس دبي الرياضي على دعم مثل هذه المبادرات الرائدة كون الموهوبين يمثلون الركيزة الأساسية للمستقبل، كما أن المجلس حريص على التعاون مع النجوم العالميين وجهات القطاع الخاص من المنظمين من داخل وخارج الدولة لإطلاق المبادرات وتنظيم البطولات التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ففي دبي لدينا بيئة تشجع وتدعم الاستثمار في مختلف المجالات، وقد أثبت الاستثمار الرياضي أنه الخيار الأمثل للنجوم، وقد حقق كثير من النجوم نجاحات كبيرة من استثماراتهم في دبي بمختلف الرياضات».

وقالت علياء بوجسيم: «إن هذه البطولة تأتي لتعزيز التعاون واستكمالاً لمسيرة البطولات التي تم تنظيمها مع المجلس وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين من الإماراتيين والمقيمين، وستعزز هذه البطولة من رصيد اللاعبين المشاركين في النقاط التي سيتم تسجيلها في تصنيفهم بالاتحاد الإماراتي الذي تم ربطه بتصنيف الاتحاد الدولي».

وأكدت من جانبها، سانيا ميرزا «سفيرة البطولة»: «هذه المبادرة تُعد لحظة تاريخية لعالم التنس في دبي وتظهر التزام المدينة الثابت بتعزيز ورعاية مواهب التنس».

وأضافت: «سأتولى الإشراف على منافسات البطولة لاختيار أفضل المواهب الوطنية وضمهم إلى برنامج تطوير المواهب الإماراتي الذي أعمل عليه، ومن ثم أعمل على توجيههم وتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج الدولية وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس ليشكل هذا التعاون قوة كبيرة تكرس لرعاية واكتشاف مواهب التنس في دبي».

• يتنافس المشاركون في البطولة ضمن 7 فئات مختلفة ولكلا الجنسين: تحت 12 و14 و18 سنة، وبطولات الفردي والزوجي.