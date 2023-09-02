أيام

باتت أيام المدرب الأجنبي في أحد أندية المحترفين معدودة بسبب سوء نتائجه مع الفريق الأول لكرة القدم، إذ بدأ مسؤولو شركة الكرة البحث عن مدرب آخر لتولي المهمة في الفترة المقبلة.

مدافع

دخل مدافع لأحد أندية المحترفين ضمن اهتمامات نادٍ كبير للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً أن اللاعب لم يظهر حتى الآن في مباريات فريقه الرسمية سواء المحلية أو القارية.

جلسة

تعرض لاعب أجنبي للمُساءلة من قبل إدارة النادي بعد ردة فعله الغريبة عقب تسجيله هدفاً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي أثارت الكثير من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم الاكتفاء خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع الإدارة بضرورة تركيزه في الملعب وعدم إثارة أي أزمات في الفترة المقبلة.

مفاوضات

نفى مسؤول إداري ما يتردد بأن ناديه دخل في مفاوضات مع لاعب أجنبي من أجل ضمه للفريق قبل انتهاء الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أن النادي اكتفى حالياً من اللاعبين الأجانب، ويسعى للاستقرار على عناصره الحالية.

حارس

قال مقربون من حارس مرمى صاعد بأحد أندية المحترفين إنه يفكر جدياً في الانتقال إلى نادٍ آخر في حال تلقى عرضاً مناسباً، بحجة أن مدرب الفريق لم يمنحه الفرصة الكافية، وأن جلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة يضر بمستواه.

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