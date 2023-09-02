المدرسة التونسية تهيمن على تعاقدات أندية اليد مع الأجهزة الفنية

هيمنت المدرسة التونسية على تعاقدات أندية كرة اليد مع الأجهزة الفنية التي ستقود الفرق بدايةً من الثلاثاء المقبل، في افتتاح الموسم الجديد، وذلك بعد أن اتجهت خمسة أندية في تعاقداتها سواء الجديدة منها أو في استقرارها الفني على خمسة مدربين من تونس، يقابلهم مدرب جزائري، وآخر مصري، ومدرب مواطن.

وبلغت الصفقات الجديدة أربعة، في مقابلها 4 أندية فضلت الإبقاء على مدربيها، أبرزها بطل خماسية الموسم الماضي، الشارقة، الذي جدد شراكته مع التونسي سامي السعيدي، بجانب الاستقرار على المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم، والمصري محمود فايز.

وكان شباب الأهلي الأكثر نشاطاً في الانتقالات، بعد التوقيع مع المدرب التونسي وليد بن عمرو القادم من الجزيرة، والتعاقد مع المحترف البرازيلي أكاسيو ماركوس، وسيلعب بجوار التونسي ريان بن محمود الزرياط.

واستعاض الجزيرة عن خدمات مدربه السابق بن عمرو، بالتعاقد مع المدرب التونسي كمال هيدير، المتوج سابقاً مع الشمال القطري ببطولة الأندية العربية في 2020، والقادم من نادي الصفا السعودي. وهذا بجانب المراهنة على لاعبيه الأجانب، الدنماركي كريس هولم، والكوبي يوسداني ريوس، بجانب صفقة على صعيد العناصر الوطنية بضم رائد سعيد.

بدوره استقر الوصل في اختياره للموسم الجديد على المدرسة التونسية، بالتعاقد مع المدرب محمد مسعودي، القادم من النادي الإفريقي التونسي، فيما غاب الامبراطور عن التعاقدات مع الأجانب، والاكتفاء بالعناصر الوطنية، بجانب قيد التونسي أحمد بن سالم، ويوسف موسى.

وفضل العين أيضاً المدرسة التونسية، وتعاقد مع المدرب زهير مسعودي، صاحب الخبرات التدريبية الكبيرة، سواء بتوليه تدريب منتخب الشباب التونسي، أو على صعيد تدريب فريقي النجمة البحريني ومضر السعودي، مع العلم أن العين لم يبرم حتى الآن أي صفقات على صعيد المحترفين الأجانب، والاكتفاء بقيد اللاعبين خليل كمال، وعلي محمد.

واتجهت أندية النصر، ومليحة، ودبا الحصن، إلى الإبقاء على الأجهزة الفنية، إذ يقود العميد للموسم الثاني على التوالي المدرب الوطني سعيد أحمد، مع الاكتفاء في الوقت ذاته بالتجديد للاعب الجزائري عبدالجليل معاشو، وقيد كل من حسن مرتضى، وعادل محمد.

وواصل مليحة ارتباطه بالمدرب المصري وليد عبدالكافي، مع اتجاه أيضاً لقيد كل من سعيد بن خالد، وعبدالعزيز خميس، كما حافظ دبا الحصن على ارتباطه بالمدرب الجزائري حبة حبيب، الذي قاده الموسم الماضي، بجانب قيده المحترف الكونغولي بوريك ماندو، والكاميروني ماندو.

المدربون التونسيون الجدد لأندية اليد

■ وليد بن عمرو (شباب الأهلي).

■ كمال هيدير (الجزيرة).

■ زهير مسعودي (العين).

■ محمد مسعودي (الوصل).

• أندية الشارقة والنصر ومليحة ودبا الحصن أبقت أجهزتها الفنية دون تغيير.