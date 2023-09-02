تتويج شباب الأهلي والنصر والوصل في دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية

شهدت دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية، نجاحاً كبيراً في ختام المنافسات التي شاركت فيها أندية دبي: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا، ضمن فئتي الشباب والناشئين، وتضمنت ثلاث ألعاب جماعية، هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد.

وفي منافسات الكرة الطائرة فاز فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة الشباب، وفاز النصر بالمركز الأول في فئة الناشئين، بينما فاز الوصل في منافسات كرة السلة عن فئتي الشباب والناشئين، وبالفئة نفسها توج الوصل أيضاً في بطولة كرة اليد.

وينظم مجلس دبي الرياضي «الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية» سنوياً انطلاقاً من خطته الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين، وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين، للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تعد الدورة إعداداً مبكراً لفرق ولاعبي أندية دبي بالشكل الملائم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بما يساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.