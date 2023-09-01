الجواد «الساحر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في كازان

حصد الجواد «الساحر» لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30 التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية أول من أمس في ختام المحطة التاسعة لسلسلة سباقات الكأس التي احتضنتها كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وأقيم السباق ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الـ33، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 30 ألف متفرج، وشهد مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والمصاحبة للكرنفال الذي تضمن أيضاً 20 سباقاً.

ونجح الجواد «ساحر» بطل نسخة موسكو عام 2021، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، بإشراف المدرب خاتورتسيف وقيادة الفارس شيجوشيف عيدمير في إضافة إنجاز جديد لمسيرته وتحقيق اللقب رقم 11 من أصل 19 مشاركة بعد فوزه الثمين والرائع في كازان التي شهدت مشاركة 13 خيلاً ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وحظي بمشاركة مميزة من قبل نخبة من أفضل مرابط الخيول العربية في روسيا.

وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 02:05.07 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية «توفيق» للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، فيما حل بالمرتبة الثالثة «دراجون فلاي تيرسك»، للمالك موردوخوفيتش وإشراف المدرب خاتور تسيف وقيادة الفارس باتويف عليم.

شهد السباق وتوج الفائزين حمد راشد الحبسي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة الإمارات في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.