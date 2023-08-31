140 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية» بالصين

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، التي ستقام في ضيافة مدينة هانغتشو بالصين، خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي للجنة الأولمبية، تم عقده في مقر اللجنة بدبي أمس. واستضافت الصين من قبل دورة الألعاب الآسيوية في مناسبتين: الأولى في بكين 1990، والثانية في غوانغتشو 2010.

وتحدثت اللجنة خلال المؤتمر الصحافي عن تفاصيل مشاركة وفد الإمارات في الحدث الآسيوي، بحضور مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب، ومسؤولين عن الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة.

وقال الطيب: «الإمارات ستشارك في الدورة الآسيوية بوفد يضم 140 رياضياً، بواقع 102 لاعب و38 لاعبة يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات، القوس والسهم، الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المبارزة، الملاكمة، كرة السلة، الرجبي، الشراع، التجديف، الشطرنج، الغولف، الرياضات الإلكترونية، والترايثلون».

وشدد الطيب على «ضرورة الاستمرار في تحقيق النجاحات عند المشاركة في المحافل الكبرى، لتعزيز حضور اسم الإمارات في المناسبات والأحداث الرياضية الكبرى، بما يتوافق مع مكانتها في مختلف القطاعات الأخرى، ويسهم في جعلها مركزاً ريادياً للإنجازات المرتبطة بالحركة الأولمبية على الصعد كافة، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتطبيقاً للأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031، بتعزيز مشاركة الإمارات في مختلف البطولات الدولية، وترسيخ هوية عالمية للرياضة الإماراتية».

وأكد أن اللجنة الأولمبية تحرص على تعزيز أسس وقيم الحركة الأولمبية وحمايتها، بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والهيئات العامة، ونشر روح المنافسة بين الرياضيين، من خلال تطبيق الوسائل العلمية المتاحة والمناسبة للارتقاء بأداء الرياضيين ومهاراتهم، وقدراتهم البدنية والمعنوية، ما يدعم الرياضيين في تمثيل الوطن، وإعلاء رايته على منصّات التتويج.

وأضاف: «نؤكد على أهمية الظهور المشرف وتحقيق النتائج التي تتناسب مع الإمكانات التي توافرت للاتحادات الرياضية، إذ نعتبر دورة الألعاب الآسيوية فرصة مميزة لجميع الرياضيين، كون نتائج بعض الرياضات تدخل ضمن النقاط المحتسبة في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، مثل الجودو والشراع والترايثلون».

ويستهل رياضيو الإمارات مشاركتهم في الدورة الآسيوية بالصين، من خلال رياضتي الشراع والتجديف، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للدورة بثلاثة أيام، فيما تبدأ السباحة والرغبي والملاكمة والمبارزة والجودو ظهورها في يوم 24 من سبتمبر، وتختتم رياضة الكاراتيه المشاركة الإماراتية في الحدث باليوم الأخير للدورة في الثامن من أكتوبر المقبل. وحققت الإمارات على مدار مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية، بداية من النسخة الثامنة، 40 ميدالية ملوّنة بواقع سبع ذهبيات و16 فضية و17 ميدالية برونزية.

• دورة الألعاب الآسيوية المقبلة تقام في ضيافة مدينة هانغتشو بالصين من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.

• يشارك رياضيو الإمارات في ألعاب: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات، القوس والسهم، الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المبارزة، الملاكمة، كرة السلة، الرغبي، الشراع، التجديف، الشطرنج، الغولف، الرياضات الإلكترونية، والترايثلون.