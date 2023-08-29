سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح «آسيوية الشطرنج للهواة» في دبي

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، منافسات بطولة آسيا الفردية للهواة التي ينظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، وتقام بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، يتنافسون في أربع فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000 و1700 للرجال والسيدات. وحضر الافتتاح رئيس اتحاد الشطرنج رئيس اللجنة المنظمة العليا، تريم مطر تريم، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

ووجّه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للحدث، قائلاً في تصريح صحافي: «المشاركون في البطولة يؤكدون أن الحياة مثل لعبة الشطرنج، لأنها تساعد الشخص على وضع استراتيجيات أفضل، وتجعل الشخص يتعلم أهمية التركيز لوضع الخطط، ويحسن المهارات والتواصل، وكذلك الصبر والتركيز، ولكن الأهم أنها تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وشعار الاتحاد الآسيوي (نحن واحد)، وهذا هو هدفنا الرئيس، والبطولة فرصة رائعة لاستعراض مهارات اللاعبين».