«آسيوية الشطرنج للهواة» تنطلق اليوم بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة

تنطلق مساء اليوم، منافسات بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد الشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي في فندق بريستول في دبي، وتستمر المنافسات حتى الرابع من سبتمبر المقبل، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 22 دولة آسيوية.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة دعوة لعدد من الشخصيات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية والأندية الشطرنجية في الدولة، بحضور ممثل الاتحاد الآسيوي، وسيكون الافتتاح بسيطاً بإلقاء كلمة تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وكلمة الاتحاد الآسيوي وفيديو قصير عن شطرنج الإمارات، وبعدها يتم افتتاح المنافسات على الطاولة الأولى بحضور الضيوف.

وتشهد الفترة الصباحية الاجتماع الفني في فندق البطولة بحضور جميع اللاعبين المشاركين لإجراء قرعة المباريات، والتأكد من أسماء اللاعبين وتشكيل لجنة الاستئناف برئاسة سعيد يوسف، ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بثمانية لاعبين ولاعبات، إلى جانب مشاركة كبيرة من أندية اللعبة في الدولة.

ويترأس تريم مطر تريم اللجنة المنظمة العليا، وعبدالكريم المرزوقي نائباً له، وسلطان علي الطاهر مديراً للبطولة، فيما يترأس اللجنة الإعلامية سعود علي الكتبي وخلود عيسى الزرعوني نائبة له، ومهدي عبدالرحيم المدير التنفيذي للاتحاد منسقاً عاماً للبطولة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد مشرفاً فنياً، وسعود محمد المرزوقي رئيساً للجنة التسويق وإدارياً لمنتخب الإمارات.