انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2021 – 2024

أعلنت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية عن فوز المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بعضوية مجلس إدارة اللجنة للفترة (2021 – 2024)، كما أعلنت عن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بواقع 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، ومقعد العنصر النسائي، فيما تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد للجنة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد اليوم بدبي، بحضور نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع استخدام تقنية الاتصال المرئي، وحضور ممثلي الاتحادات الرياضية، وحضور مختلف وسائل الإعلام.

واستهلت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران أعمال الجلسة الثانية التي تتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 – 2024، وكذلك اكتساب فارس محمد المطوع رئيس لجنة الرياضيين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد انتخابه ممثلا للجنة الرياضيين في مجلس إدارة اللجنة.

وأعلنت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي عن فوز الأعضاء المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وفاز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادت الأولمبية، ناصر محمد التميمي من اتحاد الجودو، وأحمد عبدالملك أهلي من اتحاد التنس، وعبدالعزيز السلمان من اتحاد الطائرة، وإبراهيم عيسى الزعابي من اتحاد الطاولة، وأمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، ومحمد عبدالله المر من اتحاد ألعاب القوى، ونبيل محمد عاشور من اتحاد اليد، ومنصور جمعة بوعصيبة من اتحاد الدراجات، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي، فيما فازت خلود جمعة الظاهري من اتحاد الدراجات بعضوية مجلس الإدارة عن المقعد المخصص للمرأة.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت مؤخراً عن حسم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقعد الرئيس، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن انتخاب فارس محمد المطوع رئيساً للجنة الرياضيين وممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة. دبي - الإمارات اليوم

ناصر اليماحي رئيساً للجنة الأندية الرياضية

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية من إمارات الدولة، إذ تعمل اللجنة على تعزيز قنوات التواصل ونقل جميع مقترحات وآراء ممثليها والتحديات التي قد تواجههم إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

وتتكون لجنة الأندية من ناصر محمد اليماحي رئيساً للجنة (ممثلاً عن أندية الفجيرة)، وخلف سالم الوحداوي ممثلاً عن أندية أبوظبي، ووليد محمد الشيباني ممثلاً عن أندية دبي، والدكتور عمار راشد النقبي ممثلاً عن أندية الشارقة، وأحمد حسن الفورة ممثلاً عن أندية عجمان.