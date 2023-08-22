«جائزة الإبداع الرياضي» تتابع المشاركة العربية في مونديال ألعاب القوى

تواصل الأمانة العامة استلام ملفات الترشح للدورة الـ12 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إذ لم يتبق سوى 10 أيام على غلق باب الترشح وذلك في منتصف ليل 31 الجاري. ويتابع القائمون عن الجائزة باهتمام أداء الرياضيين العرب المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام منافساتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة بين 19 وحتى 27 الجاري، وذلك لرصد أصحاب الإنجازات منهم وتوجيه الدعوة لهم للترشح للفوز بالجائزة سيما مع وجود فاصل زمني يبلغ أربعة أيام بين موعد ختام البطولة، وموعد غلق باب الترشح للدورة الـ12.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي تسلمت المئات من ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae، واللذين يُتيحان للمبدعين الأفراد من رياضيين وإداريين ومدربين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية تقديم ملف الترشح بطريقة ميسرة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً، الأمر الذي سهّل إجراءات الترشح واختصر الوقت والجهد.

يذكر أن فترة الترشح والمنافسة للمبدعين الرياضيين الذين حققوا إنجازات عالمية كبيرة تبدأ من 16 سبتمبر 2021، وحتى 31 أغسطس 2023. وتنوعت ملفات الترشح على جميع الفئات، فيما شهدت الدورة زخماً في مشاركة الرياضيين العرب من أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو 2023 بمشاركة عربية واسعة ونتائج رائعة، إلى جانب التألق في البطولات العالمية لكرة القدم خلال فترة الترشح وتألق الرياضيين من أصحاب الهمم في البطولات التي أقيمت خلال الفترة ذاتها، وكذلك ترشح الناشئين العرب بعد قرار الجائزة بفتح باب الترشح لهم بداية من الدورة الحالية لرعايتهم ودعمهم كما يتم دعم الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين.

• عدد من نجوم ألعاب القوى العرب يشاركون حالياً في بطولة العالم المقامة في ضيافة العاصمة المجرية بودابست وتختتم 27 الجاري.