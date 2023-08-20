منتخب الجوجيتسو يضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في بطولة العالم في كازاخستان

تنتطلق بعد غد منافسات بطولة العالم للجوجيتسو المخصصة لفئات (تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاما) التي تقام خلال الفترة من 22- 25 الجاري، في العاصمة الكازاخستانية أستانا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

ويواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو استعداداته القوية للبطولة، حيث يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على الخطط والجوانب الفنية والتقنيات القتالية للاعبين، في ظل الآمال الكبيرة في التتويج مجددا بالبطولة والحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي. وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئاتها المختلفة 86 لاعبا ولاعبة، وهي تشكيلة تركز على عوامل الشباب والكفاءة الفنية والمهارة والإصرار.

ويدشّن المنتخب مشواره في البطولة بمنافسات فئة الناشئين/ ذكور (تحت 16 عاما)، ويملك اللاعبون كل العوامل التي تؤهلهم للمنافسة وتجاوز نخبة لاعبي العالم وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.