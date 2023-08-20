«رابطة المحترفين» تطلق «فانتاسي دورينا»

أطلقت رابطة المحترفين «فانتاسي دورينا» للموسم الرياضي 2023- 2024 إحدى مبادرات الرابطة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي دوري أدنوك للمحترفين، وبمجموع جوائز يصل إلى 62 ألف درهم منها 1000 درهم في كل جولة للفائزين بالمركزين الأولى والثاني بواقع 500 درهم لكل فائز أسبوعياً.

وشهدت جوائز فانتاسي دورينا الموسم الجاري العودة للنظام السابق بتكريم الفائزين بالقسمين الأول والثاني بـ 9000 درهم لكل قسم، والتتويج بنهاية الموسم للخمسة الأوائل، حيث ينال صاحب المركز الأول بنهاية الموسم 10 آلاف درهم.

ولم تشهد خواص التعزيز أي تغيير حيث استمرت بنفس الكيفية بالموسم السابق.

وتتم المشاركة في «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة، المتوفر على أجهزة «أندرويد» و«أبل»، ويتيح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري، لكسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً، بينما تخصص الجائزة الكبرى لمن يجمع أكبر قدر من النقاط بنهاية الموسم.