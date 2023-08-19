طارق الياسي يتجه إلى التدريب بعد اعتزال «سلة الكراسي المتحركة»

ودّع قائد المنتخب الوطني لسلة الكراسي المتحركة طارق الياسي (49 عاماً) الملاعب، بعد مسيرة امتدت 30 عاماً، متجهاً إلى مهامه الإدارية الجديدة مساعداً لمدرب المنتخب. وقال الياسي لـ«الإمارات اليوم»: «اتخذت قرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة مع منتخب أصحاب الهمم لسلة الكراسي المتحركة امتدت 30 عاماً، وتكللت في ختامها بنيل فضية دورة الألعاب العربية الـ15 التي أقيمت أخيراً في الجزائر».

وأوضح: «فكرة الاعتزال كانت تراودني منذ فترة، خصوصاً بعد مشاركتي مع المنتخب في بطولة العالم التي أقيمت في دبي يونيو الماضي، إلا أن القرار تم تأجيله بسبب رغبة الجميع في أن أختتم مشواري بعد الانتهاء من الدورة العربية التي كنا نأمل خلالها بحصد الميدالية الذهبية، إلا أن الإصابات والغيابات المؤثرة حالت دون ذلك لنكتفي بالميدالية الفضية».

وأضاف: «أتجه بعد اعتزالي اللعب إلى الجانب الإداري، لاسيما أنه في الفترة الأخيرة لم يكن دوري محصوراً في قيادة المنتخب داخل الملعب، وإنما في تولي بعض المهام الإدارية مع الفريق، وهو ما سأكمل عمله في مهامي الجديدة في منصب مساعد المدرب، لنقل الخبرة والعطاء في اللعبة، بما يصب في مصلحة تطوير مستوى زملائي اللاعبين، خصوصاً في المنتخب الرديف».

وعن مشواره المميز، قال: «أشعر بالرضا لما حققته طوال مشواري الرياضي الحافل بالعديد من البطولات والألقاب، منها بطولة فزاع الدولية لسلة الكراسي المتحركة في نسختيها الأولى والثانية في 2010، والتي توجت فيها بلقب أفضل هداف، والعودة مجدداً بالتتويج بلقب أفضل لاعب على المستوى الخليجي في بطولة البحرين 2014 التي حققنا فيها المركز الثاني، بجانب ألقاب محلية أخرى من أبرزها بطولة (ند الشبا)».

وتقدم الياسي في ختام حديثه بالشكر إلى القيادة الرشيدة والدعم الكبير الذي توليه لهذه الشريحة في المجتمع، سواء في القطاع الرياضي أو المجالات الأخرى، وكذلك شكر كل من دعمه ووقف معه خلال مشواره مع المنتخب.

• الدورة العربية التي أقيمت في الفترة الأخيرة بالجزائر، كانت آخر بطولة شارك فيها الياسي.