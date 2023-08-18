منتخب السلة يحقق انتصاره الثالث في "دولية وليام جونز"

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، انتصاره الثالث في بطولة "وليام جونز" الدولية، بفوزه على اليابان (تحت 22 عاماً) بنتيجة (86-76)، في مباراة جمعتهما اليوم في سادس جولات البطولة المقامة حالياً في الصين تايبيه، ويسدل الستار عن نسختها الـ 42 مساء بعد غدٍ.

ونجح المنتخب في ضمان الفوز بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (19-17 و28-22 و20-12)، فيما اكتفى المنتخب الياباني في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع بواقع (25-19).

ويدين المنتخب في انتصاره لتألق كل من عمر الخالد (20 نقطة)، وراشد ناصر (14 نقطة)، وجاسم محمد (11 نقطة)، ومحمود وسيم (10 نقاط). ويختتم المنتخب عصر يوم غدٍ مشواره في البطولة، بلقاء المنتخب الإيراني.