خالد القاسمي: إنجاز سالم عبدالرحمن مصدر فخر لكل إماراتي

اختتم لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، سالم عبدالرحمن، رحلته في بطولة العالم للشطرنج المقامة في العاصمة الأذرية باكو، بعد وصوله إلى الدور ثمن النهائي (16 لاعباً) من أصل 206 لاعبين يمثلون 176 دولة، ليصنف إنجازاً جديداً كأفضل مركز يحققه لاعب إماراتي وعربي في تاريخ المشاركات في بطولات كأس العالم.

وأكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن «الإنجاز الذي حققه سالم عبدالرحمن هو مصدر فخر وسعادة لكل إماراتي، فهو إنجاز عالمي يصعب تكراره، ويعزز إنجازات الدولة ومكتسباتها في شتى الأصعدة، ويؤكد نهج القيادة الرشيدة في الاستثمار في المواطن ودعمه وتمكينه للوصول إلى قمم الريادة، وتحقيق الأهداف التي ينشدها الوطن من أبنائه».

وقال في تصريحات صحافية: «سالم عبدالرحمن اعتاد على مثل هذه الإنجازات في البطولات الكبرى، متمنياً أن يواصل الفتى الذهبي سلسلة إنجازاته العالمية بالمحافل الدولية ورفع اسم الدولة عالياً، وأن يحقق رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى رصيده ورصيد الدولة في المحافل العالمية».

وكان نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي قد أعد معسكراً تدريبياً خاصاً لمدة 200 ساعة تدريبية، استعد خلالها الفتى الذهبي للبطولة تحت إشراف مدرب عالمي قبل شهر من انطلاق البطولة، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الدولي الكبير البولندي سوجكو بارتوش الذي رافقه خلال مشواره في المحفل العالمي.