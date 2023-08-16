مجلس دبي الرياضي ينظم 150 سباقاً للجري داخل مراكز التسوق

يستضيف مركز «دراغون مول» التجاري، صباح الأحد المقبل، المرحلة الختامية لفعالية الجري داخل مراكز التسوق التي توزعت خلال الأسابيع الماضية على العديد من مراكز التسوق في دبي، بمشاركة المئات من مختلف الأعمار والجنسيات، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، وتتضمن هذا العام 140 فعالية في 30 لعبة رياضية متنوعة، تتوزع على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وتعد فعالية الجري في مراكز التسوق من أولى الفعاليات الرياضية المجتمعية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي منذ 14 عاماً، وتم خلالها تنظيم أكثر من 150 سباقاً للجري والمشي في كبرى مراكز التسوق في مختلف مناطق دبي، كما تعد من الفعاليات التي تستقطب الزيد من المشاركين في كل سباق، وتضيف المزيد من النجاح والنمو.

وشدد بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي على حرص المجلس على تحقيق التنوع في فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» لكي تناسب جميع مكونات المجتمع، وتحفزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف في مختلف المناطق، سواء كانت في المناطق المفتوحة على شواطئ البحر ومراكز التدريب والملاعب أو في الصالات المختلفة، وكذلك على مستوى مراكز التسوق في دبي التي تتميز بجودتها وسعتها الكبيرة، وتوفر المساحات الكافية في ممراتها وأركانها بما يتيح سهول الحركة بالمشي والجري، حيث تحوّلت فعالية الجري في مراكز التسوق الى ملتقى للأصدقاء من مختلف الأعمار والجنسيات لقضاء وقت مفيد للجسم والنفس، وكذلك الاستمتاع بجميع الخدمات التي تقدمها مراكز التسوق المتنوعة الراقية في دبي.

وتضم دبي العديد من مناطق ممارسة الرياضة والنشاط البدني المتنوعة، من بينها ممرات الجري والدراجات الهوائية في مختلف المناطق السكنية والشوارع الرئيسة والحدائق والشواطئ، كما يعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مختلف الجهات على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية في جميع هذه المناطق، بما يسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفيز أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية على مدار العام، بما في ذلك شهور الصيف التي أصبحت مليئة بالفعاليات الرياضية والنشاط والحيوية التي تقام بالمناطق الخارجية وداخل القاعات المكيفة، وفي المقدمة منها عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري الذي يضم 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة.