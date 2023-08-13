فرسان الإمارات يخوضون اليوم تحدي «مونديال» الخيول الصغيرة

يدشن فرسان الإمارات، اليوم، مشوار المنافسة على لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة «نجمتان»، بمنطقة باديس في إستونيا، والتي تقام بمشاركة 44 فارساً يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم. ويقام السباق وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للفروسية، ويشترط أن يكون عمر الخيول المشاركة ثماني سنوات، وأعمار الفرسان من 14 إلى 21 عاماً، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كغم، والحد الأدنى للسرعة عن 14 كم/ الساعة، ولا تزيد نبضات الخيل عن 64 نبضة في الدقيقة.

وتبلغ مسافة السباق - الذي يقام بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية - 120 كم تم توزيعها على أربع مراحل، الأولى لمسافة 38 كم، والثانية لمسافة 32 كم، والثالثة لمسافة 29 كم ثم الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كم.

وتشارك في البطولة إلى جانب الإمارات منتخبات: الأرجنتين، البحرين، ألمانيا، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، المجر، العراق، الكويت، ليتوانيا، النرويج، سلوفاكيا، سورية، وأوكرانيا. ويتطلع فرسان الإمارات لاستعادة اللقب الذي أحرزه المنتخب البحريني العام الماضي، بعد أن هيمن منتخب الإمارات على ألقاب ثلاث نسخ من البطولة، إضافة إلى فوزه بلقب نسخة 2014.

يمثل منتخب الإمارات 15 فارساً وفارسة بقيادة منصور سعيد الفارسي، الفائز بنسخة 2014، ويقود الجواد «إنيهوا مورديكوس»، وسهيل الغيلاني بطل نسخة 2019، ويقود الفرس «فيلينج دي أوبيبينس»، وسعيد الخياري، الذي يمتطي صهوة «بوليو أورالندو». ويضم منتخب الإمارات أيضاً: حمد الكعبي، بطي النعيمي، سعيد الشامسي، محمد راشد الشبلي، أحمد صالح الشحي، خليفة العميمي، ليلى المرزوقي، حصة الجسمي، سيف المزروعي، سعيد سالم المهيري، سيف جمعة بالجافلة، راشد سعيد الكعبي، وغيث عبدالواحد صقر.

• 44 فارساً يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم يشاركون في «مونديال» الخيول الصغيرة.