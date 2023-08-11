فرسان الإمارات يستعدون لتحدي «مونديال الخيول الصغيرة» بإستونيا

تنطلق صباح الأحد المقبل، بميادين باديس في جمهورية إستونيا، فعاليات بطولة العالم للخيول الصغيرة «نجمتان»، بمشاركة 60 من أفضل الفرسان، يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم. ويتطلع فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب الذي ذهب العام الماضي إلى البحرين، بعد أن هيمنت الإمارات قبل ذلك على البطولة حيث أحرزت اللقب أربع مرات. وتبلغ مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، 120 كلم، تم تقسيمها على أربع مراحل، الأولى لمسافة 38 كلم، والثانية لمسافة 32 كلم، والثالثة لمسافة 29 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كلم.

وتشارك الإمارات بـ16 فارساً وفارسة، بقيادة منصور سعيد الفارسي بطل نسخة 2014، ويقود الجواد «انيهوا مورديكوس»، وسهيل الغيلاني بطل نسخة 2019، وسيقود الفرس «فيلينج دي اوبيبينس»، وسعيد الخياري الذي يمتطي صهوة «بوليو اورالندو».

ويمثل الإمارات أيضاً في البطولة كل من: حمد الكعبي، بطي النعيمي، سعيد الشامسي، محمد راشد الشبلي، أحمد صالح الشحي، خليفة العميمي، ليلى المرزوقي، حصة الجسمي، سيف المزروعي، سعيد سالم المهيري، سيف جمعة بالجافلة، راشد سعيد الكعبي، غيث عبدالواحد صقر.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للخيول الصغيرة في شمال أوروبا، حيث يقع مركز باديس للفروسية الذي يستضيف الحدث على بحر البلطيق شمال إستونيا على بعد ساعة بالسيارة من العاصمة تالين، ويتمتع المكان بتقدير مميز، وحاز إشادة عالمية لبنيته التحتية المتكاملة، وهي القرية الوحيدة المستدامة للقدرة في أوروبا.

وتمر المسارات بمناطق خلابة، وذات طبيعة ساحرة، عبر غابة تم تصميمها خصيصاً لتنظيم السباقات وتحدي المهارة بين الفرسان، إضافة إلى توفير بيئة جيدة تعطي الأولوية لصحة ورفاهية الخيل.

وتقام إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، قبيل السباق بيوم واحد، ومن شروط السباق أن يكون عمر الخيول المشاركة ثماني سنوات، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كغم، وألا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة، وألا تزيد نبضات الخيل على 64 نبضة في الدقيقة.

ويملك فرسان الإمارات سجلاً ناصعاً في بطولة العالم للخيول الصغيرة، حيث استطاعوا فرض سيطرتهم على ألقاب البطولة أربع مرات، ويحمل فارس المنصوري لقب النسخة قبل الماضية التي استضافتها محافظة ساردينيا الإيطالية، وتمكن المنصوري من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «نهار شباب».

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في تصريح صحافي، أن مشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة تأتي بهدف استعادة اللقب، وإضافة إنجاز جديد لسجل الإمارات المليء بالتتويجات في هذه البطولة، التي وصلت إلى أربعة ألقاب خلال المشاركة في ست نسخ، وكذلك غيرها من البطولات الكبرى.

• 60 من أفضل الفرسان يتنافسون على اللقب العالمي، يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم.