"أبيض السلة" يخسر أمام منتخب مصر ودياً

تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة للخسارة أمام نظيره المصري، بفارق 32 نقطة وبنتيجة (102-70)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على صالة نادي النصر بدبي، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. وعرف المنتخب المصري كيفية ضمان انتصاره على المنتخب بنيل "الفراعنة" الأفضلية المطلقة أداءً ونتيجة على مراحل المباراة الأربعة بواقع (30-20 و18-17 و26-16 و28-17).

ويغادر المنتخب فجر غدٍ متجهاً إلى الصين للمشاركة في بطولة (وليام جونز) الدولية المقامة حتى 21 الجاري، فيما يواصل المنتخب المصري معسكره الخارجي في دبي الممتد لثلاثة أيام، قبل التوجه إلى أبوظبي للمشاركة في الأسبوع الدولي لكرة السلة من 13 وحتى 18 من هذا الشهر، بجانب منتخبات أمريكا واليونان وألمانيا والمكسيك ولبنان، في محطة ختامية لهذه المنتخبات قبل استحقاقها الهام في نهائيات كاس العالم بالفلبين التي تنطلق 25 الجاري.