6 عوامل فنية وإدارية يحتاجها بينتو للنجاح في مهمته مع المنتخب

أكد رياضيون أن هناك ستة عوامل فنية وإدارية يحتاجها مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو من أجل النجاح في مهمته مع المنتخب في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن «الأبيض» يواجه استحقاقات خارجية مهمة، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا بقطر في يناير المقبل، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرين إلى أن هذه النقاط تتمثل في اختيار العناصر الجيدة، وضرورة تحلي لاعبي المنتخب بروح المسؤولية والجدية والانضباط والطموح، إلى جانب وجود دوري قوي يرفد المنتخب بعناصر مميزة من اللاعبين، والإعداد الجيد للمنتخب، وتوفير البيئة والأجواء الملائمة للمدرب للقيام بعمله على أكمل وجه، إضافة إلى أهمية معرفة الأسباب التي أدت إلى تراجع المنتخب وتسببت في الإخفاقات التي تعرض لها في الفترة الماضية، والعمل على علاجها تفادياً لتكرارها في المرحلة المقبلة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب تتطلب التعاون من قبل الجميع مع المدرب بينتو وجهازه الفني والإداري، حتى يتمكن من أداء دوره المطلوب في بناء منتخب وطني قوي يعيد للكرة الإماراتية مكانتها المرموقة». ودشن المدرب البرتغالي مهمته رسمياً مع المنتخب الوطني من خلال المعسكر الحالي في النمسا، الذي بدأ منذ الـ28 من يوليو الماضي، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

مدرب طموح

وأكد عضو المكتب التنفيذي لرابطة المحترفين سابقاً محمد سعيد النعيمي، أن «باولو بينتو يعد من المدربين الذين حققوا نتائج جيدة مع منتخب كوريا الجنوبية، وهو مدرب طموح، وهو أيضاً من المدربين الشباب، وصنع له اسماً في بلده البرتغال، إضافة إلى معرفته بالكرة الآسيوية، لذلك فهو اختيار موفق من قبل اتحاد الكرة»، مشدداً على أن الكرة حالياً باتت في ملعب لاعبي المنتخب بأن يكون لديهم الطموح، خصوصاً أن المنتخب مقبل على استحقاقات مهمة، سواء كان في نهائيات كأس آسيا أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف محمد النعيمي: «بينتو يعد من أنجح المدربين الذين مروا على منتخب الإمارات، وقد حقق مع المنتخب الكوري الجنوبي ما يصبو إليه كمدرب، وهو الوصول به إلى كأس العالم».

فكر اللاعبين

ويرى عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة سابقاً، خالد عوض، أن الجانب الإداري بالنسبة للاعبين في المنتخب أهم من الجانب الفني من وجهة نظره، مشدداً على أهمية وجود تغيير في فكر وعقلية اللاعبين، مشيراً إلى أن «المشكلة ليست فنية بحتة، وإنما جزء بسيط منها». واعتبر أن الجزء الأكبر من هذه المشكلة يتمثل في عقلية اللاعبين من الجانب الإداري، لافتاً إلى أن هذا الأمر يبدأ من الآن، مؤكداً أهمية تحلي اللاعب بالحماس والعطاء، إلى جانب تحمل المسؤولية منذ بداية مشواره في المراحل السنية وصولاً للفريق الأول. وتابع خالد عوض: «لاحظنا خلال مباريات البطولة العربية للأندية كيف أن هناك أندية شاركت في البطولة وليس لديها دوري قوي، مثل الدوري الإماراتي والسعودي، لكنها تفوقت ليس فنياً فقط وإنما بالروح والعطاء وهذا ما نفتقده، لذلك فإنه حتى لو تم جلب أفضل مدرب يبقى أن الروح والعطاء وعقلية اللاعب وفكر تحمل المسؤولية مهم للغاية، لذلك لابد من الاهتمام بهذا الجانب من قبل الأندية». وأضاف عوض: «المنتخب الآن يقوده مدرب صاحب كفاءة في مجال التدريب، لذلك يبقى التركيز على عقلية وفكر اللاعبين».

الاختيار الجيد

وشدد الحكم الدولي السابق في كرة القدم ومدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإمارات، عبدالله العاجل، على أن «هناك منظومة عمل متكاملة يحتاج إليها مدرب المنتخب لكي ينجح في مهمته مع المنتخب، كونه مدرباً جديداً»، مؤكداً أهمية اختيار مدرب المنتخب للعناصر الجيدة من اللاعبين، بما يفيد المنتخب خلال الاستحقاقات الخارجية المقبلة التي تنتظره، واصفاً الدوري الإماراتي بأنه قوي.

وأضاف العاجل: «مسألة انضباط اللاعبين واللياقة البدنية وأسلوب عمل المدرب، تعد من الأمور الأساسية في هذه المنظومة المتكاملة». وأشار عبدالله العاجل إلى أن هناك متسعاً من الوقت أمام المدرب لرؤية اللاعبين، من خلال مباريات الدوري واختيار العناصر التي يمكن أن يستفيد منها المنتخب لسنوات مقبلة ويشرّف كرة الإمارات، مشدداً على أهمية الاستقرار بالنسبة لعناصر المنتخب، كون المرحلة السابقة شهدت عدم استقرار في اللاعبين الذين يتم اختيارهم.

العوامل الـ 6:

1- اختيار العناصر الجيدة.

2- تحلي اللاعبين بروح المسؤولية والانضباط والطموح.

3- وجود دوري قوي يرفد المنتخب بعناصر مميزة.

4- الإعداد الجيد للمنتخب في كل المراحل.

5- توفير البيئة والأجواء الملائمة للمدرب للقيام بعمله على أكمل وجه.

6- معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع المنتخب في الفترة الماضية.