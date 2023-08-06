شهد بودبس تختتم مشاركتها في بطولة العالم لـ «الكروسفيت»

أكملت لاعبة المنتخب الوطني للياقة البدنية، شهد بودبس، مشاركتها في بطولة العالم للكروسفيت، التي أقيمت منافساتها في ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة أفضل لاعبات اللياقة البدنية (الكروسفيت)، وذلك في فئة الفردي، حيث احتلت المركز 38، وتعد هذه أول مشاركة للاعبة عربية في تاريخ الحدث. وأبدت بودبس في تصريح صحافي فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية والعربية في هذا المحفل الرياضي العالمي، وقيامها برفع العلم الإماراتي في الحفل الافتتاحي للبطولة. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن هذه المشاركة فتحت لها آفاقاً نحو مشاركات مميزة أخرى في المستقبل، وإنها عززت من طموحها لإحراز مراكز متقدمة أفضل في المشاركات المقبلة.

وتابعت: كنت أدرك صعوبة المشاركة في هذه البطولة منذ أن تأهلت لها عبر التصفيات الآسيوية التي أقيمت في كوريا الجنوبية، بسبب وجود أفضل 40 لاعبة كروسفيت في العالم برمته في المنافسات، واعتبر ذلك بحد ذاته إنجازاً كبيراً. وعلى الرغم من ذلك لم أشعر بأي رهبة من المشاركة، خصوصاً أن التمارين التي شهدتها البطولة العالمية قوية، واعتبرت ذلك تحدياً عليّ تجاوزه، وسعيدة للنجاح بذلك.

وأكملت «سأواصل تدريباتي، وقد استفدت كثيراً من هذه التجربة فنياً وبدنياً وذهنياً ومكاسب أخرى سأستثمرها تمهيداً للمشاركات المقبلة لتحقيق نتائج اكثر تميزاً».