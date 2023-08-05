«ذئاب دبي» و«صقور أبوظبي» يشاركان في دوري البيسبول

أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول محترف يركز على منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، الاسم والعلامة التجارية الرسمية لأحدث امتيازين في دبي وأبوظبي. وسيطلق على امتياز فريق دبي اسم «ذئاب دبي»، فيما يحمل امتياز فريق أبوظبي اسم «صقور أبوظبي». ويعد الفريقان أول امتياز احترافي للبيسبول في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي. ويتنافس الفريقان مع كل فريق كوبرا مومباي وملوك كراتشي في دوري البيسبول في دبي، الذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل على أرض استاد دبي الدولي.

وتحمل علامة فريق ذئاب دبي حرف «D»، إضافة إلى صورة الذئب الذي يرمز إلى الذئب العربي الذي جاب صحراء ليوا بأعداد كبيرة. ويأتي اسم الذئاب تكريماً لتاريخ دبي العريق، ورحلتها في تحويل الصحراء الشاسعة إلى مدينة حضرية مزدهرة.

فيما تحمل علامة فريق أبوظبي حرفي «AD»، وكذلك منظر جانبي لصقر الشاهين، الطائر الوطني للإمارات. ويرمز اسم الفريق إلى التاريخ والتراث الغني لأبوظبي، عاصمة الدولة، ويجسد مجموعة من المعاني الملهمة للمدينة بما في ذلك القوة والجمال، والرؤية الحكيمة والتقاليد العريقة، والهيبة والبركة.

وتم الإعلان عن الامتيازين الجديدين في أعقاب الشراكة التاريخية التي جمعت دوري بيسبول يونايتد مع مجلس الإمارات للكريكيت، والتي منحت مجلس الإمارات للكريكيت حق استضافة دوري الكريكيت في الإمارات لمدة 15 عاماً، إلى جانب منح حقوق الدوري لكل من امتيازي دبي وأبوظبي. وسيتعاون فريق بيسبول يونايتد مع «إي سي بي» لتعزيز مشهد رياضة البيسبول في دبي وأبوظبي.

• دوري البيسبول ينطلق نوفمبر المقبل على أرضية استاد دبي الدولي.