الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تطلق مشروع «اللاعبين النخبة»

عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري، قبل انطلاقة الموسم الجديد برئاسة عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد جاسم محمد، وبحضور مشرف مراحل كرة اليد يوسف أحمد، ومدير فريق الرجال علي المرزوقي، ومدربي وإداريي فرق كرة اليد بالنادي.

وأعلن عضو إدارة الألعاب الجماعية جاسم محمد عن المشروع الجديد الذي يتبناه النادي، وهو مشروع «اللاعبين النخبة»، الذي يهدف إلى تطوير اللاعبين الصغار من فئات الأشبال والناشئين والشباب من خلال التدرب والاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول لاكتساب الخبرة والتمرس، ولضمان رفد فريق الرجال بأفضل اللاعبين الموهوبين باستمرار، مشيراً إلى أن المشروع سيشرف عليه مدرب فريق الرجال سامي السعيدي.

وأوضح جاسم محمد، أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على متابعة كل التفاصيل الإدارية والفنية، والتأكد من اكتمال جميع التجهيزات والتحضيرات وبداية التدريبات التي تسبق انطلاقة الموسم.

وكشف عن استراتيجية جديدة لفرق المراحل السنية لكرة اليد الشرقاوية باستقطاب ثلاثة مدربين جدد متخصصين لفئات المراحل السنية، مبيناً أن النادي ضم كلاً من: عمر المليح مدرباً لحراس المرمى، ومحمد بوتيني مدرباً للياقة البدنية، وصبحي الحارث مدرباً لفئة البراعم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم استراتيجية النادي الهادفة لاستمرارية اللعبة في القمة، وذلك من خلال تطوير هذا القطاع لإفراز لاعبين موهوبين، يتم رفد فريق الرجال بهم مستقبلاً.

ورحّب مشرف كرة اليد بقلعة الملك خلال الاجتماع بانضمام عناصر جديدة لتشكيلة لعبة كرة اليد في الجانب الإداري، حيث انضم كل من: سيف باوزير ليكون إدارياً لمراحل الصغار والبراعم، ومحمد هلال إدارياً للأشبال، متمنياً أن يشكلا الإضافة المرجوة، ومتمنياً التوفيق للجميع.

كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية السنوية للعبة، والهدف المنشود تحقيقه، واطلع على بداية التدريبات للمراحل المختلفة لكرة اليد، وبحث التشكيلات الإدارية للعبة، إضافة إلى الترتيبات الأخيرة والخاصة بالملاعب ومواعيد التدريبات.