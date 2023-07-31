خروج برمان وصالح والظنحاني من قائمة المنتخب في معسكر النمسا

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أول من أمس، معسكره الخارجي المقام حالياً في النمسا استعداداً للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وتأكد غياب لاعب وسط نادي العين أحمد برمان عن المعسكر نتيجة إصابته مع ناديه وحاجته للعلاج والراحة، وكذلك غياب لاعبي نادي الشارقة الحسن صالح وخالد الظنحاني، حيث أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب إصابتهما وحاجتهما للعلاج والراحة. وغادر اللاعبان معسكر المنتخب باتجاه مقر معسكر النادي لإكمال برنامجهما العلاجي.

وشهدت تدريبات اليوم الأول التي قادها البرتغالي باولو بينتو مشاركة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لهذا المعسكر الذي يستمر حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل.

من جهة أخرى حرص الجهاز الفني على أن تكون الحصة التدريبية الأولى خفيفة وعبارة عن جري حول الملعب وتدريبات استشفاء بهدف منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً أن غالبيتهم شاركوا مع أنديتهم قبل أيام قليلة في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.