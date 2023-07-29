استغناء

يفكر جهاز فني لأحد أندية دوري المحترفين في الاستغناء عن لاعب أجنبي عائد من الإصابة إلى صفوف الفريق، عقب مردوده الضعيف خلال معسكر الإعداد، إذ تبحث إدارة النادي ملف التعاقد مع لاعب بديل، وفي حال التوصل معه إلى اتفاق سيتم الاستغناء عن اللاعب أو إعارته لفريق آخر.

خلاف

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين نشوب خلاف بين لاعب صاعد ووكيل أعماله، تسبب في تعطيل إتمام صفقة تعاقد اللاعب مع النادي، بسبب مطالبة وكيل أعماله بزيادة عمولته في الصفقة قبل توقيع العقد النهائي.

حكم

انتقد مراقبون إبعاد حكم سابق في اتحاد لعبة جماعية بشكل مفاجئ من منصبه، على الرغم من العمل الكبير الذي قام به في تطوير منظومة التحكيم في الاتحاد المعني خلال الفترة الماضية، مطالبين بإعادة النظر في قرار إبعاده من منصبه.

مقيم

اقترب نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين من استعارة لاعب مقيم، بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه على التعاقد مع اللاعب الذي لعب معاراً أيضاً في الموسم الماضي، وعاد إلى فريقه، لكن المدرب أكد عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

اتفاق

توصل أحد أندية دوري المحترفين إلى اتفاق مع لاعب دولي سابق، بالانضمام إلى صفوفه لمدة موسم واحد، بعدما خرج من حسابات ناديه إثر غياب عن المباريات في الموسم الماضي بسبب عدم جاهزيته.

sports@emaratalyoum.com