«القوس والسهم» يتأهب للمشاركة في مونديال برلين

يختتم لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات للقوس والسهم، اليوم، استعداداتهم في نادي المدام الثقافي الرياضي، تأهباً للمشاركة ببطولة العالم «برلين 2023»، والمقررة من 29 يوليو الجاري إلى السابع من أغسطس المقبل.

وتضم القائمة المشاركة في البطولة: عبدالله الكتبي (القوس المحدب)، ومحمد صالح (القوس المركب)، وآمنة العوضي وجمانة النجار (القوس المركب)، وحصة العوضي (القوس المحدب).

ووصف مدرب المنتخب، البريطاني مايكل بيرت، البطولة بأنها تمثل حدثاً مميزاً ومهماً بكل المعايير، لمشاركة أكثر من 500 رياضي ورياضية من 80 دولة، موضحاً أن المنتخب خاض نحو ثمانية شهور من الاستعداد الجيد.